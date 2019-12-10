اتهام رسمي لترامب بإساءة استغلال السلطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365

كشف مشرعون ديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء عن توجيه اتهامين رسميين للمساءلة السياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هما إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.



وفي حال تبني هاتين التهمتين ضمن جلسة عامة يرجح أن تعقد الأسبوع المقبل، سيكون ترامب ثالث رئيس في التاريخ يوجه إليه الكونغرس الأمريكي اتهاماً.

وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي جيري نادلر إن "ترامب خان الأمانة وعرض أمننا القومي للخطر".

وأضاف في مؤتمر صحافي لرؤساء اللجان المعنية بالتحقيق في عزل ترامب في مجلس النواب أن الرئيس الأمريكي "أساء استخدام السلطة" و"عرقل عمل الكونجرس".

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وأوضح أن ترامب طلب من دولة أجنبية التدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأشار إلى أن تصرفات "الرئيس توحي وكأنه أعلن نفسه فوق المساءلة ويجب أن نكون واضحين بالرسالة في هذا الأمر، إنه حتى الرئيس الأمريكي ليس فوق القانون".

وزاد نادلر "واجبنا حماية الدستور ومصالح الشعب الأمريكي، وترامب وضع نفسه فوق مصالح البلاد".

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف "إنه يجب التحرك سريعاً تجاه ما فعله الرئيس ترامب"، مشيراً إلى أنه "لم يترك لنا خياراً".

وأوضح أن التحقيقات تظهر أنه "طلب من دولة خارجية أوكرانيا بالتدخل للتأثير على غريمه في الانتخابات، وكان هناك حجز لملايين الدولارات عن أوكرانيا، ما قوض الأمن القومي الامريكي ووضع الانتخابات الرئاسية في خطر".

وأكد شيف أنه "لا حصانة للرئيس. وهو لا يقدم الأجوبة ويعتقد أنه لديه امتياز بذلك".

وشدد كل من نادلر وشيف على أنهم "يتخذون الخطوة لحماية الانتخابات المقبلة"، منوهين إلى "التدخل الروسي في 2016 وأنهم يؤدون ذلك وفاء للدستور الأمريكي".

وحضرت المؤتمر الصحافي رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي.