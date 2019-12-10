شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تدعو إلى موقف عربي تجاه التهديدات التركية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ليبيا)

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، جامعة الدول العربية بعقد اجتماع عادل لاتخاذ موقف لمواجهة ما سمته بـ«الغزو التركي لليبيا».

ودعت اللجنة في بيان لها اليوم (الثلاثاء) إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أرودغان الداعية إلى إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وقالت اللجنة: ”نظرًا لاعتبار ليبيا عضوًا بالجامعة، فإن اللجنة تؤكد أنها لن تكون بوابة لرجوع الدولة العثمانية إلى الوطن العربي".

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من جهته اعتبر طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، أن الاتفاق الأمني الموقع بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي، لا قيمة له، ولن يعتمده أو يصدق عليه البرلمان المنتخب من جموع الشعب الليبي.

وقال لموقع العربية.نت: إن الاتفاق يهدف لتسليح ميليشيات السراج بعد تعرضها لخسائر كبيرة على يد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، خاصة أنها تتكون من مجموعات من المرتزقة والإرهابيين القادمين من سورية وبمعرفة تركيا وجماعة الإخوان.

كما أدان الناشط والباحث الليبي سراج التاورغى سماح حكومة الوفاق بتعذيب اللواء طيار عامر الجقم علي يد الدواعش والمليشيات الارهابية بعد سقوط طائرته خلال مشاركته فى مطاردته الجماعات الارهابية ضمن عملية الكرامة التى اطلقها الجيش الوطنى الليبى قبل 5 سنوات لتطهير ليبيا من الإرهاب.

وأشار التاروغى الى أن ظهور عناصر إرهابية وهى تقوم بتعذيب اللواء الجقم يؤكد على رعايه تلك الحكومة للمليشيات الارهابية والصلات التى تربطها بتنظيم داعش.