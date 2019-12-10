شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 5 سنوات غيابياً بحق مقاول مصري لإدانته بالتهرب الضريبي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (القاهرة)
قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن غيابياً لمدة خمس سنوات ضد رجل الأعمال والمقاول المصري المقيم في أسبانيا محمد علي لإدانته بالتهرب الضريبي، حسب ما قال مسؤول قضائي، اليوم (الثلاثاء).
وأوضح المسؤول القضائي أن المحكمة أيضاً ألزمت المقاول الهارب برد قرابة 48 مليون جنيه (حوالي 3 ملايين دولار) لمصلحة الضرائب المصرية، كقيمة ضرائب القيمة المضافة المستحقة عليه.
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