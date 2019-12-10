شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: الديموقراطيون يتبنون اتهامين بحق ترمب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

كشف النواب الديموقراطيون في الكونغرس الأمريكي اليوم (الثلاثاء) لائحتي اتهام ضد الرئيس دونالد ترمب تقومان على إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وفي حال تبنيهما عبر التصويت في جلسة عامة للمجلس، يرجح أن تعقد الاسبوع المقبل، سيكون ترمب ثالث رئيس في التاريخ الأمريكي يوجه اليه الكونغرس تهمة.

ومن غير المتوقع أن يقود ذلك نحو عزل الرئيس، إذ يهيمن الجمهوريون على مجلس الشيوخ الذي سيكون مكلفاً بمحاكمته.