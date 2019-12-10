شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تناقش مكافحة الفساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن) أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أهمية تفعيل أداء المؤسسات الرقابية للقيام بدورها في الرقابة على أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد. وشدد رئيس الوزراء اليمني خلال ترأسه اليوم (الثلاثاء) بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً مشتركاً لقيادات وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة، ومصلحتي الضرائب الجمارك، على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وموارد الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد إلى القضاء.



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