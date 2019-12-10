شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: السجن لمنفذي اعتداء سان بطرسبورغ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (سان بطرسبورغ)

أصدر القضاء الروسي اليوم (الثلاثاء) أحكاماً تتراوح بين المؤبد والسجن 19 عاماً بحق 11 شخصاً لتورطهم في اعتداء أسفر عن 15 قتيلاً في مترو بمدينة سان بطرسبورغ عام 2017.

وأعلن القضاء أنه حُكم على أبرار عظيموف، «أحد منظمي» هذا الاعتداء بحسب المحققين، بالسجن المؤبد.

Advertisements

وحكمت على عشرة آخرين متهمين بالتواطؤ، بالسجن بين 19 و28 عاماً.

وأدى الاعتداء في الثالث من أبريل 2017 في عربة مترو إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة قرابة 70 آخرين بجروح.

وقُتل في الانفجار، منفذ الاعتداء (المفترض) أكبر جان جليلوف (22 عاماً) من قرغيزستان.