طهران تفصل مواطنيها عن العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما ترددت أنباء عن شبكة انترنت إيرانية محلية تفصل الإيرانيين عن العالم الخارجي، قال المتحدث باسم الحکومة علي ربيعي أمس، إن «الحكومة لا تنوي قطع الانترنت مجددا، لا في الوقت الحاضر ولا في المستقبل».

وكشف الرئيس حسن روحاني، في خطاب له أمام البرلمان، أن حكومته تنوي إطلاق الشبكة الداخلية للانترنت قائلا «نعمل على إكمال شبكة المعلومات الوطنية للاستغناء عن الانترنت العالمي».

كما أوضح أن «ضرورة إطلاق شبكة المعلومات الوطنية جاءت بتوصية من المرشد»، إلا أن ربيعي قال إن «الحكومة لا تسعى إلی تحویل إیران إلی جزيرة في العالم. وحتى لو أصر الرئيس على أننا بحاجة إلى شبكة انترنت وطنية في أوقات الأزمات، فلن نقطع الانترنت العالمي».