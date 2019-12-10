أكدت مصادر ​وزارة الاقتصاد​ لقناة الـ"OTV" أن "الوزارة ستقوم بواجباتها مع ما يفرضها عليها القانون لجهة حماية حق المواطنين من جهة رفع سعر ربطة ​الخبز​ والتلاعب في وزنها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارة الاقتصاد لـOTV: سنحمي المواطنين من رفع سعر ربطة الخبز والتلاعب بوزنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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