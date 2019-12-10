أوساط للـOTV: انتظروا التيار الوطني الحر في الأيام المقبلة حيث لا تتوقعون

ذكرت أوساط سياسية عبر قناة الـ"OTV" بأن "​التيار الوطني الحر​" أعلن بوضوح في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيسه ​جبران باسيل​ في 3 كانون الأول أنه ليس متمسكاً بالكراسي، وأنّ الأولوية بالنسبة إليه هي تأليف ​حكومة​ قادرة على النجاح، بعد أن تحظى بدعم الناس وثقة ​الكتل النيابية​".

وأعربت عن أسفها "بعدما أسقط رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ للمرّة الثالثة خيار المرشح المتوافق عليه، الذي سبق له هو ان سمّاه، فارضاً معادلة صعبة مفادها أن المرشح الوحيد للطائفة السنيّة هو الحريري نفسه ولا احد غيره"، مشددةً على ان "التيار يختار نجاح الحكومة على وجوده فيها، ولذلك هو قادر على الذهاب إلى الاستشارات بموقف ينسجم مع هدف وحيد، هو تكليف رئيس حكومة تتوفر فيها شروط النجاح".

ونوهت بأن "التيار يشارك في الاستشارات بضمير مرتاح لأنه لم يمارس يوماً الحرد السياسي، بل حاول وحاور وفتح خطوط التواصل واقترح، لكنه اصطدم مرة بعد مرة بذهنية لا تزال تمنح المصالح السياسية الخاصة الأولوية، على حساب مصلحة الوطن"، مذكرة بأن "التيار الوطني الحر يبقي عصياً على التطويق، لأنه لم ينحصر يوماً في قوالب جامدة، بل هو دوماً حركة متجددة، وطاقة ايجابية مستمرة قادرة على استخراج الحلول من عمق الازمات وانتظروا التيار في الأيام المقبلة حيث لا تتوقعون".