كنعان بعد اجتماع لجنة المال: اقرار موازنات وزارات السياحة والمهجرين والعمل والصناعة

لفت رئيس لجنة المال و​الموازنة​ أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ إلى أن "اللجنة أقرت موازنات وزارات السياحة والمهجرين والعمل والصناعة مع مهلة 48 ساعة لاحالة ال​تقارير​ المفصّلة حول انفاق عدد من الادارات والهيئات للجلسة الختامية الخميس"، مشيراً إلى "تخفيض 40 في المئة من الموازنة التشغيلية ل​وزارة المهجرين​ بناء على اقتراح وزير المهجرين وتوفير 100 مليون ليرة من بند ايجارات الوزارة بنتيجة التفاوض الذي قام به الوزير".

ويعد انتهاء الجلسة اللجنة، أشار كنعان إلى "تعليق موازنة المؤسسة الوطنية للاستخدام البالغة ٤ مليار و200 مليون ليرة واعطاء ​وزارة العمل​ مهلة 48 ساعة لتزويدها بجدوى هذا الانفاق من خلال تقارير مفصّلة للجلسة الختامية ومعالجة جزء من مستحقات صندوق ​الضمان الاجتماعي​ المتعلقة بـ12 الف مضمون لتأمين الخدمات الاستشفائية و​الأدوية​ للأمراض المستعصية من خلال توفير المبالغ المقسطة سابقاً وغير المسددة، بالاضافة إلى اقرار الغاء عدد من البنود المتعلقة بالجمعيات التي تعنى بالمهرجانات وتخفيض بنود اخرى في ​وزارة السياحة​".