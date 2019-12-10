النشرة: مسيرة من تعمير عين الحلوة باتجاه تقاطع ايليا ووقفة احتجاجية امام مصرف لبنان

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان مسيرة انطلقت من تعمير ​عين الحلوة​ باتجاه "ساحه ​الثورة​" عند "تقاطع ايليا" في صيدا سيرا على الاقدام وسط اجراءات أمنية للجيش اللبناني وهتاف منددة بالاوضاع الاقتصادية و​سياسة​ ​المصارف​ والغلاء و​ارتفاع الاسعار​، مشيرا الى قيام العشرات من المتظاهرين بوقفة احتجاجية امام مصرف لبنان في المدينة، ورددوا هتافات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

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