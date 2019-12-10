ريفي: من مكَّن النظام الإيراني من الوصول الى هذه الوقاحة؟

تسائل الوزير السابق ​اللواء​ ​اشرف ريفي،​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "من مكَّن ​النظام الإيراني​ من الوصول الى هذه الوقاحة والإستباحة ل​لبنان​ كأنه أرض سائبة؟

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