رويترز: آلاف المستندات تثبت مساعدة موظفين سابقين باستخبارات أميركا الإمارات ببناء منظومة تجسس

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بأن "آلاف المستندات تثبت مساعدة موظفين سابقين ب​الاستخبارات الأميركية​ ​الإمارات​ في بناء ​منظومة​ تجسس"، موضحةً أن "رجال ​الأمن​ القومي السابقون في ​البيت الأبيض​ ساعدوا الإمارات في إنشاء برنامج تجسس سيبراني سري"، مشيرةً إلى أن "برنامج ​التجسس​ السيبراني الإماراتي استهدف حقوقيين وصحفيين ومعارضين".

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