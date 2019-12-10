أكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي ​غادي إيزنكوت​ أن "​أميركا​ لم تشارك في تنفيذ اثنين من أكبر العمليات العسكرية التي نفذها ​الجيش الإسرائيلي​ وهما عملية "أوبرا"، عام 1981، التي دمرت مفاعلا نوويا عراقيا، وعملية "بستان"، عام 2007 ، التي دمرت مفاعلا نوويا ​سوريا​".

وأوضح آيزنكوت أنه على "الأرجح لما تمت هذه العمليات ما كانت إسرائيل في اتفاق دفاع مشترك مع ​الولايات المتحدة​ في ذلك الوقت"

ولفت الى أن "إسرائيل قادرة تماما على الدفاع عن نفسها دون معاهدة أميركية، رغم أنها قد تكون مفيدة في حال تصبح ​إيران​ نووية".

وأشار الى أن "هذا ليس ضروريا، ليس عندما تكون إسرائيل في ذروتها العسكرية، مقارنة بأعدائها. هذا ليس شيئا صحيحا لتقديمه الآن. ما يجب تقديمه الآن هو العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيزنكوت: إسرائيل قادرة تماما على الدفاع عن نفسها دون معاهدة دفاع مشتكر مع أميركل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.