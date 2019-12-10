الخارجية الإسرائيلية تعلن مشاركتها بمعرض "إكسبو 2020" في دبي

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن "توقيع اتفاقية المشاركة في معرض "إكسبو" الدولي، والذي سيقام في مدينة دبي، بالإمارات العربية المتحدة، العام المقبل"، مشيرةً إلى أن "وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رحب بالمناسبة قائلا إن مشاركة إسرائيل في المعرض تعكس ارتفاعا في مكانة إسرائيل في المنطقة".
ويقام المعرض الدولي، المصمم لعرض إنجازات الأمم، مرة كل خمس سنوات، ويستمر لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويستقطب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم وسينطلق المعرض الدولي في إمارة دبي في تشرين الأول 2020 .
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