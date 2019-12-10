رئيس حكومة فلسطين طالب بضغط دولي على إسرائيل للسماح بالانتخابات بالقدس

طالب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية بـ"ضغط دولي على إسرائيل لتسمح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة"، مشيراً إلى أن "عقد الانتخابات بالقدس، أولوية وطنية وسياسية، وعدم عقدها يعني تكريس فصلها عن بقية المكونات الفلسطينية".
ولفت إلى "إننا طلبنا من أكثر من طرف دولي التدخل للضغط على إسرائيل لقبول إجراء الانتخابات بالمدينة المحتلة".
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