أدرجت ​وزارة الخزانة الأميركية​، "أربعة من قادة جيش ​ميانمار​ بينهم رئيس الأركان على قائمتها السوداء، إثر اتهامات بارتكابهم جرائم إبادة جماعية ضد أقلية ​الروهينغا​ المسلمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الخزانة الاميركية تدرج بعض قادة جيش ميانمار على القائمة السوداء بسبب الروهينغا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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