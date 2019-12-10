الخارجية الأميركية: إدراج القنصل السعودي باسطنبول على لائحة تقييد العقوبات

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ عن "إدراج القنصل السعودي السابق في ​اسطنبول​ محمد العتيبي، على لائحة تقييد العقوبات وذلك لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على خلفية قتل ​جمال خاشقجي​"، مشيرةً إلى أن "هذا الإجراء هو خطوة أخرى مهمة في الرد على مقتل خاشقجي التي تعد جريمة بشعة وغير مقبولة".

ولفتت إلى "إنها تواصل حث ​الحكومة السعودية​ على إجراء محاكمة كاملة وعادلة وشفافة للمسؤولين عن وفاة خاشقجي، ومحاسبة جميع المتورطين فيها".