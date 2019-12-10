الخارجية الأميركية: إدراج القنصل السعودي باسطنبول على لائحة تقييد العقوبات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن "إدراج القنصل السعودي السابق في اسطنبول محمد العتيبي، على لائحة تقييد العقوبات وذلك لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على خلفية قتل جمال خاشقجي"، مشيرةً إلى أن "هذا الإجراء هو خطوة أخرى مهمة في الرد على مقتل خاشقجي التي تعد جريمة بشعة وغير مقبولة".
ولفتت إلى "إنها تواصل حث الحكومة السعودية على إجراء محاكمة كاملة وعادلة وشفافة للمسؤولين عن وفاة خاشقجي، ومحاسبة جميع المتورطين فيها".
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