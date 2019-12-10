بوتين: إغلاق الحدود في دونباس سيسبب عنفا مسلحا

أعرب الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ عن "شكوكه حول الطريقة التي سيتناقش فيها الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ مع القوميين الأوكرانيين، في حالة إغلاق الحدود باستخدام ​القوات المسلحة​ الأوكرانية"، موضحاً أن "هناك احتمال أن يكون ذلك سببا في بدء ​العنف​ في دونباس، كما حدث في سربرنيتسا البوسنية".

وأوضح بوتين، خلال اجتماع أعضاء المجلس الرئاسي لتنمية ​المجتمع المدني​ وحقوق الإنسان أنه "إذا لاحظتم، بالأمس تحدثت عن هذا الأمر. الجانب الأوكراني يقول لنا دائما امنحونا الفرصة لإغلاق الحدود باستخدام القوات المسلحة"، مشيراً الى "أنني أعتقد أن سربرنيتسا أخرى يمكن أن تبدأ هناك. رأينا كيف أجرى زيلينسكي ​النقاش​ مع القوميين. واضح من هو هناك الأقوى، وما الذي سيحدث هناك، ومن سيقودهم، هؤلاء القوميون عندما سيدخلون إلى تلك المناطق من دون توفير ضمانات. هذه واحدة من المشاكل التي تحمل طابعا سياسيا".