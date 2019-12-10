رئيس الوزراء السوري: نقدر مواقف كوريا الشمالية قيادة وشعبا مع شعبنا

أعرب رئيس ​مجلس الوزراء​ السوري ​عماد خميس​ عن "تقدير ​الحكومة السورية​ لمواقف ​كوريا الشمالية​ قيادة وشعباً المساندة للشعب السوري في حربه على ​الإرهاب​"، مؤكداً "أهمية ترسيخ العلاقات المتميزة بشكل مستمر والارتقاء بها على كافة المستويات تنفيذاً لتوجيهات قائدي البلدين"، مبيناً أن"اللجنة الاقتصادية المشتركة تبحث في تعزيز التعاون ومواجهة التحديات والإجراءات القسرية أحادية الجانب على ​سوريا​".

وبين خميس أن "الانفتاح في المجال الاقتصادي يمثل عنواناً أساسياً للتعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة تحقيقاً لمصالح شعبيهما موضحاً أن سورية منذ البداية حسمت أمرها بمواجهة الإرهاب والتحديات"، مؤكداً "أهمية المشاركة بإقامة مشاريع مشتركة في البلدين والبدء بمشروعين تجريبيين في مجال إعادة الإعمار".