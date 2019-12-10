بولندا تعتقل اوكرانيا اعتنق الإسلام يشتبه بتخطيطه لاعتداء

اسماء السيد - وارسو: أعلن مسؤولون بولنديون الثلاثاء توقيف اوكراني اعتنق الإسلام يشتبه بتخطيطه "لاعتداء إرهابي" يستهدف مركزا تجاريا.
وقالت دائرة مكافحة الإرهاب في بيان إنّ المشتبه به الذي تم تعريفه باسم مكسيم اس. "اعتزم استخدام سيارة مفخخة ومتفجرات وأسلحة نارية" لشنّ هجوم على مركز للتسوق في مدينة بولاوي في وسط بولندا.
وأضافت أن المشتبه به "اعتنق الإسلام حديثا وسمى نفسه محمد واصبح متشددا"، مشيرة إلى أنه وصل إلى بولندا قبل شهرين آتيا من أوكرانيا.
وفتح مكتب النائب العام تحقيقا في ملف المشتبه به الذي سيتم توقيفه لثلاثة أشهر بعدما اعتقلته الشرطة الاربعاء الفائت.
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