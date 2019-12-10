رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب: سلوك ترامب تهديد للولايات المتحدة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images ترامب ينفي ارتكاب أي مخالفات

قال جيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، إن سلوك الرئيس دونالد ترامب يشكل تهديدا للولايات المتحدة ويستوجب بوضوح المضي قدما في إجراءات مساءلته.

وأضاف نادلر، في ختام جلسة استماع انعقدت الاثنين الماضي، إن ترامب عرض الانتخابات الأمريكية والنظام الديمقراطي لمخاطر، مؤكدا أن لجنته سوف تمضي قدما في إجراءاتها الرامية إلى عزل الرئيس.

لكن النواب الجمهوريين انتقدوا بشدة إجراءات مساءلة ترامب، قائلين إن العملية برمتها تقف وراءها دوافع سياسية.

ولا يحوز الجمهوريون أغلبية تمكنهم من وقف إجراءات مساءلة ترامب داخل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لكنهم يتمتعون بأغلبية في مجلس الشيوخ حيث يفترض أن يحاكم الرئيس حال المضي قدما في إجراءات المساءلة.

ووصف نادلر ضغط ترامب على أوكرانيا للتحقيق في قضية تتعلق بخصمه السياسي جو بايدن بأنه "واضح ويشكل خطرا على الأمن الوطني والانتخابات المقبلة".

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وتخلل جلسة الاستماع في مجلس النواب، التي استمرت لتسع ساعات، صياح وانتقادات من قبل الجمهوريين الذين أظهروا استياء شديدا من الاستمرار في إجراءات المساءلة.

وأكد رئيس اللجنة القضائية بالمجلس أن هناك أدلة كثيرة على مخالفات ترامب، قائلا: "الحقائق واضحة تماما"، وذلك أثناء البيان الختامي لجلسة الاستماع.

وأضاف: "هذا السلوك يستوجب بوضوح توجيه اتهامات، وعلى ذلك سوف تستمر اللجنة في إجراءاتها وفقا لذلك".

وحال تمرير مجلس النواب مواد اتهام الرئيس، كما هو متوقع، ستنقل القضية برمتها إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ويتطلب عزل ترامب مواقفة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما يعد أمرا مستبعدا.