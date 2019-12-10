شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية البرلمان" تبحث سبل تعريز العلاقات مع سفير كوت ديفوار بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، السفير تيموتى ازوان - سفير كوت ديفوار بالقاهرة، لدعم والتشاور فى شأن العلاقات بين مصر كوت ديفوار.
وبحث اللقاء - حسب الييان الصحفى الصادر اليوم، سبل التعاون بين الدولتين فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التشاور فى شأت تدعيم العلاقات الدبلوماسية البرلمانية بين الدول الأفريقية وبصفة خاصة ما بين مصر وكوت دى فوار
وتأتى لقاءات اللجنة فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقى من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر "أفريقية البرلمان" تبحث سبل تعريز العلاقات مع سفير كوت ديفوار بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.