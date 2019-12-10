شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. عبدالعال يهدد باستجواب الحكومة: لن يتلى بيان عاجل فى غياب وزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الثلاثاء، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى: عبد العال يهدد باستجواب الحكومة: لن يتلى بيان عاجل فى غياب الوزير المختص رئيس البرلمان لنواب: "متقاطعوش الحكومة وهى بتتكلم.. احنا مش فى مهرجان" نائب: 2600 خطيب يتقاضون 140 جنيها كل شهر.. وعبد العال: يعنى 4.25 فى اليوم وزيرة الثقافة للنواب: "أفلام العنف تراجعت بشكل ملحوظ من 12 إلى 5 أفلام" عبد العال: "زي" الفنانات فى المهرجانات الدولية يندرج تحت بند الحرية الشخصية Advertisements سعيد حساسين لوزيرة الثقافة : عارف "مش معاكى فلوس والوزارة غلبانة" "ماعت" تصدر تقرير عن جريمة الإبادة الجماعية.. وأيمن عقيل: تهدد عملية السلم على عبد العال يرفع جلسة البرلمان لـ22 ديسمبر.. ويتوجه لأسوان رئيس البرلمان يحيل اتفاقيتين إلى اللجان النوعية.. تعرف عليهما النائب مصطفى بكرى يؤكد أهمية تعظيم إنتاج الأفلام السينمائية التاريخية

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