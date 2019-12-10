شكرا لقرائتكم خبر عن نائب منتقدا أداء وزارة الثقافة: لم تواجه التطرف.. ونائبة: ماشيين زى السلحفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم النائب عماد محروس، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فى الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم، بقوله، " أنا حاسس انى بسمع إنجازات عن بلد تانية مش مصر، فى دايرتى كفر الدوار، افتتحنا للمرة الـ 20 مكتبة كفر الدوار، وقصر ثقافة كفر الدوار بدون أى نشاط، بعدما تربينا عليه".

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وأضاف "محروس" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، أن الرئيس السيسي يحذر من خطورة الإرهاب الفكرى، ويدعو جميع الجهات إلى التكاتف لمواجهة حروب الجيل الرابع، ولازلنا نعتمد على الأمن فقط، والدور الثقافى من الوزارة غير موجود، متابعًا، : " كل الانجازات اللى بتدعى وزارة الآثار أنها عملتها، أنا بقول أنها لا يوجد أى انجاز تجاه تثقيف الشباب، فقط ما يفعله الرئيس، الرئيس شغال لوحده".

فيما قالت النائبة نشوى الديب، : " إحنا ماشيين بحركة السلحفاء، مش قادرين نأخذ الثمرة الكبيرة اللى تحسسنا أن المجتمع بالفعل بيتغير، وهذا شئ محرج جدًا لكل العاملين فى الوزارة".