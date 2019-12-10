شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة الدقهلية تطالب بتحقيق عاجل فى إصابة 14 تلميذا بإحدى الملاهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بإجراء تحقيق عاجل فى واقعة سقوط إحدى الألعاب بملاهى "براديس" على طريق المنصورة الدائرى، مما تسبب فى إصابة 14 تلميذ كانوا فى اللعبة.

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وأكدت النائبة فى بيان لها، ضرورة مراجعة معايير الآمان بالملاهى بالمحافظة وغيرها من المحافظات، حرصا على سلامة الأطفال ومنعا لهذه الحوادث التى قد تسبب كوارث، وشددت على ضرورة محاسبة الجهات المعنية بالرقابة على الملاهى وكذلك أصحابها، على الحادث لأنه يعكس تقصير بين فى العمل.

ولفتت إلى وجود مسئولية قانونية على مسئولى الجهاز المحلى بالمحافظة، وكذلك الجهات الرقابية المعنية بالأمر، مؤكدة أنه لا يوجد تسامح فى تعريض حياة الأطفال للخطر.