شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يحيل اتفاقيتين إلى اللجان النوعية.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019 بشأن التعديل الثاني لاتفاق تنفيذ المنحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 8 أكتوبر2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية،والعلاقات الخارجية.

كما أحال عبد العال، خلال الجلسة العامة التى تم رفعها قبل قليل، قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي- مرحلة ثانية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.