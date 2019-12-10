شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يرفع جلسة البرلمان لـ22 ديسمبر.. ويتوجه لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس التى انعقدت اليوم الثلاثاء، على أن تعقد الجلسىة القادمة يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر 2019، بعد مناقشة طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة موجهة لوزيرة الثقافة.

وقال "عبد العال"، إنه سيغادر القاهرة إلى أقصى جنوب الوادى لأول مرة منذ سنة، لحضور فعاليات منتدى أسوان الدولى للسلام والتنمية المستدامة، والذى يقام بمدينة أسوان، خلال يومى 11 و12 ديسمبر الجارى، بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وعدد من زعماء وقادة دول العالم.

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وتابع: "كل ما دار فى هذه الجلسة تم تدوينه ووزيرة الثقافة ردت ردا إيجابيا على كل هذه الطلبات، لأنها تخرج عن نطاق الرد، وبعض الطلبات غير المسجلة هى غير ملزمة بالرد عليها، والتعقيب منحته للنواب تجاوزت فى ذلك، لأننى أعلم أن كل ما أثير مهم، وموازنة هذه الوزارة محدودة، ولابد من زيادتها، وستكون هناك مبالغ، تستطيع من خلالها الوزارة تلبية مطالب الأعضاء".