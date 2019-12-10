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انتقادات برلمانية لضعف دور الثقافة في مواجهة الأفكار الهدامة بالمجتمع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، انتقادات لضعف دور وزارة الثقافة في مواجهة الافكار الهدامة، مطالبين وزارتي المالية والتخطيط بتوفير الإعتمادات اللازمة من أجل تفعيل "الثقافة" دورها تعمل كحائط صد لمواجهة الافكار المتطرفة التي تقودها جماعات متأمرة علي الوطن. 

 

وفي هذا الصدد قال النائب سعد الجمال، إن هيئة الثقافة وقصورها والمكتبات، تعمل كحائط صد لمواجهة التعديات التي تتعرض لها البلاد من  افكار متطرفة وهدامة تقودها جماعات متأمرة علي الوطن، بالإضافة إلي دورها في رفع درجة الوعي لدي المواطن.

 

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وتساءل الجمال، عن المسارح والسينمات والندوات الثقافية، التي كانت تجوب مصر شمالا وجنوبا لسد ومواجهة ما تتعرض له البلاد، مشدداً عل أهمية دور الوزارة في تفعيل استراتيجة بناء الإنسان المصرى التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا وزارتي المالية والتخطيط التعاون لتدبير كافة الإمكانيات اللازمة لوزارة الثقافة لتمكينها من القيام بدورها.

 

من جانبه، تساءل النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن دور الوزراة في الحفاظ علي مكتسبات الدولة، وإحياء الشخصية المصرية في ظل ثقافات أخرى تصدر لنا من الخارج، قائلاً : "أين المسلسلات التاريخية، للأسف أصبح الشباب يلتفون حول شخصيات خارجية".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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