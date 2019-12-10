بالصور.. محافظ أسوان يستقبل وزير خارجية نيجيريا السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

استقبل محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الثلاثاء، البروفيسور إبراهيم جمباري وزير خارجية نيجيريا الأسبق ورئيس لجنة الشخصيات البارزة بآلية مراجعة النظراء ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة سابقًا، والذي وصل أسوان اليوم الثلاثاء للمشاركة في منتدي السلام والتنمية المستدامة، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من زعماء وقادة ورؤساء دول العالم والشخصيات البارزة والمنظمات الدولية.

حضر اللقاء السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية. ورحب محافظ أسوان بجميع الضيوف الأفارقة في عاصمة الشباب الإفريقى لتكون محطة هامة لتلاقي الشعوب والثقافات والفنون الإفريقية في ظل حرص الرئيس السيسي على تحويلها لمركز جذب للعديد من المنتديات والمؤتمرات والمهرجانات الإفريقية والدولية، وهو الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود والعمل المتواصل حتى تكون أزهى صوره لاستقبال هذه الأحداث القارية والدولية، بالإضافة إلى أنها من أهم المشاتي العالمية على خريطة السياحة الدولية.

من جانبه، أوضح السفير خالد عمارة بأن زيارة البروفيسور إبراهيم جمباري تأتي ضمن مشاركته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، حيث أنه من حكماء أفريقيا وعضو المجلس الاستشاري لآلية مراجعة النظراء في إطار الاتحاد الإفريقى والتي تضم 38 دولة من بينها مصر الدولة المؤسسة لهذه الآلية والتي تقوم بإعداد تقارير عن التقييم الذاتى للحوكمة داخل الدول المشاركة فيها تتضمن مراجعة مجالات الحوكمة من الصحة والتعليم والشباب والرياضة والمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.​