النيابة تستعلم عن الشاب.. تفاصيل ضبط فتاة عرضت طفلها للبيع بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طلبت نيابة الهرم، الاستعلام عن شاب أقام علاقة غير شرعية مع فتاة بمنطقة الهرم؛ حيث عرضت طفلًا للبيع على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، بمبلغ 48 ألف جنيه، وقالت الفتاة أنها حملت "سفاحا" من صديق لها، يدعى "م"، مقيم بمصر الجديدة، ولا تعلم بياناته.

كشفت التحقيقات أن الفتاة تدعى "فاطمة" (25 سنة مقيمة بمنطقة الهرم)، ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شاب يدعى "م"، ومقيم بمنطقة مصر الجديدة، منذ قرابة عام، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة غير شرعية، وأقام معها علاقة جنسية، وعاشرها معاشرة الأزواج لمدة 6 أشهر، وحملت الفتاة نتيجة العلاقة الآثمة، وعقب ذلك تهرب الشاب منها، ولم تتمكن الفتاة من الوصول إلى مكان إقامته في مصر الجديدة، أو باقي البيانات عنه.

وشرحت التحقيقات، أنه عقب ذلك حاولت الفتاة بيع الطفل، ونشرت إعلانًا عبر فيس بوك ذكرت فيه: "طفل للبيع بمقابل 48 ألف جنيه"، ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب، ذلك الإعلان.

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وجرى عمل التحريات اللازمة، وتمكنت القوات من تحديد مكان الفتاة، وجرى إعداد أكمنة بميدان لبنان، وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأنها حامل "سفاحًا" من صديق لها، يدعى "م"، مقيم بمصر الجديدة، ولا تعلم بياناته.

ألقت مباحث الآداب، القبض على المتهمة، بميدان لبنان بالعجوزة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

بداية الواقعة، برصد الإدارة العامة لحماية الآداب، حساب شخصي على "فيس بوك"، لسيدة تعرض طفلها للبيع بعد وضعه في غضون شهر، بمبلغ مالي 48 ألف جنيه، وجرى عمل التحريات اللازمة، وأمكن تحديدها، ومكان إقامتها.