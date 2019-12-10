وزير الداخلية يتفقد استعدادات الأجهزة الأمنية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية بنطاق مدينة أسوان؛ اطلع خلالها على استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامتين، المنعقد بمدينة أسوان خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وتفقد وزير الداخلية خلال الزيارة عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة.

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ووجه الوزير خلال الجولة باتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة لإحكام السيطرة خلال فعاليات المنتدى، واتخاذ أقصى درجات الاستعداد، وتفعيل إجراءات تفتيشية دقيقة للمترددين على محافظة أسوان بوجه عام، بما يحقق أداء المهام الأمنية بكل حزم وحسم.

وأشاد وزير الداخلية خلال جولته بالانضباط في الأداء، والروح المعنوية المرتفعة لدى القوات، وما تلاحظ له من التنسيق الفعال والتعامل والتكاتف بين جناحي الأمن من رجال القوات المسلحة والشرطة في تحقيق الهدف الواحد والمشترك.

وقد أكد الوزير أن ما لمسه خلال جولته الميدانية من يقظة والتزام وجاهزية وانضباط، يُبرهن على أن رجال الشرطة لا يألون جهداً في تحمل مسئولياتهم الوطنية، انطلاقاً من حرصهم على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وإبراز الوجه الحضاري المتميز لمصر باعتبارها واحة للأمن والأمان.