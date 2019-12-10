قادرة على استهداف إسرائيل.. تقرير يكشف عن مخبأ جديد لصواريخ إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قالت مصادر استخباراتية لشبكة "فوكس نيوز" الثلاثاء، إن إيران تبني مخبأ تحت الأرض في سوريا من أجل تخزين صواريخ وأسلحة ذات قدرة تدميرية واسعة.

ونشرت الشبكة الأمريكية صورا بالأقمار الصناعية ونقلت عن مصادر استخباراتية، أن تلك المخابئ موجودة بقاعدة الإمام علي العسكرية في شرقي سوريا، وتمتد لحوالي 400 قدم طولا و15 اتساعا، و13 قدم من حيث العمق.

وأظهرت صور بالأقمار الصناعية أن النفق الذي يتم استخدامه لتخزين الأسلحة تم التقاط صورة أولى له في الخامس من أكتوبر الماضي، وبعد أسبوعين من هذا التاريخ كانت هناك محاولات لإخفاء مدخله حتى لا يظهر عن التقاط صور أخرى بالأقمار الصناعية.

ونقلت "فوكس نيوز" عن مصادر استخباراتية غربية اعتقادهم بأن صواريخ وأسلحة أخرى سيتم وضعها بتلك المنشأة.

وحسب الصور والمصادر الاستخباراتية، فإن النفق بات في المراحل الأخيرة من بناءه، وسيكون صالح للعمل في وقت قريب.

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أشارت الشبكة الأمريكية في وقت سابق إلى أن النفق تم استهدافه في وقت سابق بواسطة ضربات جوية هذا العام، وأن هذا المشروع تم بقيادة كبار المسئولين الإيرانيين ونفذه فيلق القدس.

وفي مايو الماضي، ذكرت فوكس نيوز أن إيران بدأت في بناء ممر حدودي غير بعيد عن موقع هذا النفق شمالي سوريا. وعبّرت المصادر الاستخباراتية الغربية عن مخاوفها من أن القوات والأسلحة الإيرانية يمكن نقلها بسهولة من قاعدة الإمام علي العسكرية لاستخدامها في العراق أيضًا.

يأتي اكتشاف النفق بعد تقرير الأسبوع الماضي نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن إشارات حول نقل إيران سرا لمئات من الصواريخ قصيرة المدى إلى العراق.

وأشار التقرير إلى أن تلك الصواريخ قادة على إصابة إسرائيل والسعودية والقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.