رئيس الأركان الإماراتي يبدأ زيارة إلى السودان

وصل إلى السودان ،اليوم الثلاثاء، رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، في زيارة تستغرق يومين.

وكان في استقبال رئيس الأركان الإماراتي، بقاعدة الخرطوم

الجوية، رئيس هيئة الأركان في السودان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وسفير دولة الإمارات بالخرطوم حمد محمد الجنيبي، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.



وذكرت القوات المسلحة السودانية - في بيان - أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات المتطورة بين الخرطوم وأبوظبي، في مجالات التعاون العسكري، لافتة إلى أن الرميثي سيجري مباحثات مع الحسين، حول سبل دعم وتعزيز هذه العلاقات.

