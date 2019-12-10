شاهد..نشطاء يردون علي المصالحة الخليجية بهاشتاج "قطر لا تريد الصلح"

تصدر علي موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، هاشتاج بعنوان" قطر لا تريد الصلح"، علي خلفية بحث مجلس التعاون الخليجي، المنعقد بالقمة الخليجية الـ 40 في الرياض، عودة فتح العلاقات مع قطر، وفقًا لجهود أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح لحل الأزمة الخليجية.

في البداية يقول حساب باسم "وليد":" قطر لا تريد الصلح، القرار مش بأيد قطر، قرار المصالحه لازم يكون من دوله عندها سياده علي أرضها وده مش موجود ولا هيحصل ومفيش أي

مؤشرات تقول أنها حتي عندها النيه للمصالحه، واحنا كمصريين مفيش مصالحه مع دوله متورطه بكل الاشكال في دم أخواتنا".

بينما أضاف آخر، قائلاً:" المضحك والمبكي أنك تحاول أن تبحث أين توجد هذا الشئ المسمي قطر علي الخريطه، فلا تراها بعينك المجرده لضآله حجمها، رحم الله الرئيس السادات عندما قال عن قطر : كل واحد فتحله كشك سجاير في الخليج مفكر

نفسه دوله".

وأوضح " معاذ أشرف"، أن :" أكيد قطر لديها توجه واضح هو الإستمرار في الشراكة مع الإخوان وحكومة أردغان أعداء الشعوب العربية".

Advertisements

وغردت حساب باسم " عايدة الزاهد":" تميم يصرف المليارات على العصابات الإرهابية لسفك المزيد من دماء الأبرياء وفي النهاية هو من يهرب من المصالحة".

وكان قد افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الخليجية الأربعين، المقامة في الرياض.

وقال الملك سلمان، إن "مجلس التعاون الخليجي تمكن من تجاوز الأزمات التي مرت بالمنطقة"، مطالبا دول الخليج بأن "تتحد في مواجهة عدوانية إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".