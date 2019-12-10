التعاون الخليجي: سنقف في مواجهة أي تهديد لإحدى الدول الأعضاء

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وقوف دول المجلس صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي دولة من أعضائه.

وقال الزياني -خلال مؤتمر صحفي عقب ختام أعمال القمة الخليجية المنعقدة في الرياض

بثته قناة (العربية الحدث)- إن "قادة المجلس أكدوا حرصهم على قوة ووحدة الصف بين أعضائه، ورغبتهم في تحقيق المزيد من التنسيق والترابط في كافة المجالات".



وأشار إلى اعتماد المجلس الأعلي ترشيح دولة

الكويت للدكتور ،نايف بن فلاح الحجرف، ليتولى منصب الأمين العام لمجلس التعاون اعتبارا من الأول من إبريل 2020.



وأعرب الزياني عن ترحيب المجلس بافتتاح المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية في البحرين في نوفمبر 2019، مؤكدا أن ذلك سيعزز أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وبحر عمان وباب المندب.