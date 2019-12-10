ترامب يندد بسعي الديمقراطيين لعزله

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالاتهامات التي تبناها الديمقراطيون سعياً إلى عزله، معتبراً أنها "تثير السخرية".

وكتب ترامب على تويتر "قال جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، لتوه إنني (مارست ضغوطاً على أوكرانيا بهدف التدخل في انتخابات 2020 الرئاسية). إنه أمر مثير للسخرية، وهو يعلم بأنه غير صحيح"، مجدداً تنديده بـ"حملة مطاردة شعواء" بحقه.

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وفي وقت سابق اليوم، تبنى الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، توجيه تهمتين ضد الرئيس دونالد ترامب في إطار السعي إلى عزله.

والتهمتان هما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.