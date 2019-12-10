إسبانيا تبدأ مباحثات لتشكيل حكومة جديدة

بدأ فيليبي السادس ملك إسبانيا، اليوم الثلاثاء، مشاورات تستمر يومين حول تشكيل حكومة جديدة.

يأتي ذلك بعد مرور أكثر من شهر على إجراء أحدث انتخابات برلمانية غير حاسمة في إسبانيا.

ويعقد الملك محادثات مباشرة مع رؤساء 18 حزبا برلمانيا، اليوم وغد الأربعاء، في قصر "زارزويلا" شمال غرب العاصمة الإسبانية مدريد.

ومن المقرر أن تختتم المحادثات مع القائم بأعمال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي حصل حزبه على أكبر نسبة من الأصوات ولكنه لم يصل إلى الأغلبية المطلقة.

وأجرت إسبانيا أربع انتخابات عامة، خلال أربع سنوات، لكن لم تتمخض أي منها عن أغلبية حاكمة مستقرة.

ومن المتوقع أن يكلف الملك سانشيز، رئيس حزب العمال الاشتراكي الإسباني، بتشكيل الحكومة.

ومع ذلك، فمن غير المحتمل أن يحاول سانشيز الوصول إلى منصب رئيس الوزراء عبر انتخاب البرلمان له هذا العام، لأنه ليس لديه العدد اللازم لذلك من الأصوات.

وإذا لم يحصل على دعم العديد من الأحزاب الأصغر، بما في ذلك الجماعات الانفصالية الكتالونية، لن يتمكن من تشكيل حكومة.