متظاهرو العراق يواصلون الحراك في ذكرى النصر على "داعش"

أفاد شهود عيان اليوم الثلاثاء بأن ساحة التحرير ببغداد تشهد تدفقاً كبيراً من جانب المتظاهرين القادمين من المحافظات لدعم مطالب المتظاهرين والمعتصمين، وذلك بالتزامن مع إحياء البلاد ذكرى النصر على تنظيم داعش.

وقال شهود إن "ساحة التحرير تشهدت منذ الليلة الماضية تدفق المئات من المتظاهرين القادمين من المحافظات التي تشهد مظاهرات احتجاجية، حاملين أعلام العراق، ومرددين شعارات تجدد العهد للمطالبة بحقوق المتظاهرين والقصاص من المتورطين بقتل المتظاهرين".

وتشهد شوارع بغداد منذ الليلة الماضية إجراءات أمنية مشددة في الشوارع والساحات وفي محيط المنطقة الخضراء الحكومية والبنوك والمتاجر. وقررت الحكومة تعطيل الدوام الرسمي اليوم.

وأكد متظاهرون أن "المظاهرات كانت وستبقى سلمية وأن الدعايات حول نية المتظاهرين اقتحام المنطقة الخضراء اليوم أمر غير حقيقي وأن المنطقة الخضراء سقطت منذ اليوم الأول للمظاهرات بعد قيام الحكومة بقتل المتظاهرين".

من جانب آخر، تلقى الرئيس العراقي برهم صالح مساء أمس اتصالاً هاتفياً من نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، وشدد صالح في الاتصال على ضرورة حل الأوضاع الحالية بعيداً عن التدخلات الخارجية.

ووفقاً لبيان للرئاسة العراقية، فقد بحث الجانبان الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة عموماً، وكذلك ناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يعزز التعاون المشترك بين البلدين.

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وأكد بنس "دعمه لاستقرار العراق وتطلعات العراقيين للإصلاح والسلام، ونبذ العنف".

وشدد صالح على "الحرص على أن تكون الحلول للأوضاع الحالية استجابة للقرار الوطني العراقي بعيدا عن التدخلات الخارجية، وبالطرق السلمية، وبما يحفظ الأمن ويحقن الدماء ويساعد في إعلاء سلطة القانون والدولة".

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واستذكر الجانبان ذكرى تحرير مدينة الموصل وتضحيات العراقيين في مواجهة الإرهاب، ودور الولايات المتحدة والتحالف الدولي ومساندته للعراق في الحرب على الإرهاب، وأكدا على أهمية إعادة إعمار المدن المدمرة وعودة النازحين.

ويحيي العراق اليوم ذكرى النصر على تنظيم "داعش"، الذي أعلنه رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي عام 2017.