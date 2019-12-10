كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ علوم سياسية يوضح موقف حماس من الانتخابات التشريعية والرئاسية بفلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية على موافقة حركة حماس على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وفق رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلًا: "خطوة جيدة ومبشرة ويأتي ذلك عقب اتصالات أجرتها حركة حماس في القاهرة ومع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات وحركة جهاد الفلسطينية".

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن القيادة المصرية شاركت في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الفلسطينيين، لافتًا إلى أنه سيكون هناك إطار عمل سيتم فيه العملية الانتخابية.

وتابع أن الفترة المقبلة سيتم تحديد الإطار الزمني للانتخابات التشريعية والرئاسة، مضيفًا: "الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضغط لكي تتم الانتخابات في قطاع غزة والقدس الشرقية وكافة ربوع فلسطين والخارج ".

وأشار إلى أن إسرائيل قد ترفض إجراء انتخابات في القدس ولكن هناك ضغوط أمريكية وفرنسية ومصرية على إسرائيل في إطار تنفيذ الانتخابات في القدس، مؤكدًا أن مصر تقف بجانب فلسطين على المستوى الثنائي والإقليمي، وكذلك الأشقاء العرب.

