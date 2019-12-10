كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فوكس نيوز": ايران تبني نفقا تحت الأرض بسوريا لتخزين الصواريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتنشر إيران في البوكمال ميليشيات "حزب الله" اللبناني، و"حزب الله" العراقي، و"النجباء"، و"فاطميون"، و"زينبيون" ويقودها جميعا "الحرس الثوري الإيراني.
واستهدف طيرانا مجهولا مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها بريف دير الزور الشرقي، السبت.
وأكد المرصد السوري أن استهدافا جويا مجهولا طال مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها بريف دير الزور الشرقي، وقال إن طائرات لا تزال مجهولة الهوية حتى اللحظة، استهدفت مساء السبت مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في منطقة الحزام الأخضر بأطراف مدينة البوكمال شرق دير الزور.
وبحسب المصادر المحلية، التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "داعش"، هو من ينفّذ هذه الغارات على المواقع الإيرانية بالقرب من بلدة البوكمال.
إلى ذلك عززت الميليشيات الإيرانية خلال الأشهر الماضية من وجودها على الحدود العراقية السورية، وبشكل خاص في مدينة البوكمال.