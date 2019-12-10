"فوكس نيوز": ايران تبني نفقا تحت الأرض بسوريا لتخزين الصواريخ

وتنشر إيران في البوكمال ميليشيات "حزب الله" اللبناني، و"حزب الله" العراقي، و"النجباء"، و"فاطميون"، و"زينبيون" ويقودها جميعا "الحرس الثوري الإيراني.

وأكد المرصد السوري أن استهدافا جويا مجهولا طال مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها بريف دير الزور الشرقي، وقال إن طائرات لا تزال مجهولة الهوية حتى اللحظة، استهدفت مساء السبت مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في منطقة الحزام الأخضر بأطراف مدينة البوكمال شرق دير الزور.

وبحسب المصادر المحلية، التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "داعش"، هو من ينفّذ هذه الغارات على المواقع الإيرانية بالقرب من بلدة البوكمال.

إلى ذلك عززت الميليشيات الإيرانية خلال الأشهر الماضية من وجودها على الحدود العراقية السورية، وبشكل خاص في مدينة البوكمال.