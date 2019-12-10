كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الياباني السابق يتعرض لطلق ناري قرب منزله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة اليابانية، تعرض وزير الدفاع الياباني السابق توكويتشيرو تامازاوا، لطلق ناري مما أسفر عن إصابته بالرصاص في ساقه بالقرب من منزله في شمال البلاد.

وأشارت صحيفة "سانكي" اليابانية، إلى أن إصابة توكويتشيرو تامازاوا الذي شغل منصب وزير الدفاع عام 1994، والبالغ 82 عاما، لا تهدد حياته.

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من جهتها، أفادت قناة "إن إتش كيه" الوطنية بالقبض على رجل في الثمانينات من عمره يشتبه بتنفيذه الاعتداء، فيما قالت صحيفة "اليابان تايم"، إن المشتبه اسمه هيساشي تاكاهاشي، وسلم نفسه للشرطة.

كما نقلت وكالة "كيودو" اليابانية تصريحات المتهم، حيث صرح بأنه أطلق النار على الوزير بسبب ضغينة تتعلق بالانتخابات بالإضافة إلى مشاكل مالية مع المسؤول السابق.