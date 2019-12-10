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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يندد باتهامات الديموقراطيين سعيا لعزله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:15 م
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دونالد ترامب
الخليج 365
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هذا وتبنى الديمقراطيون، الثلاثاء، تهمتين ضد الرئيس دونالد ترامب، في إطار السعي إلى عزله، هما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.
وفي حال تبني هاتين التهمتين ضمن جلسة عامة، يرجح أن تعقد الأسبوع المقبل، سيكون ترامب ثالث رئيس في التاريخ يوجه إليه الكونجرساتهامًا.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أنه من المتوقع أن يعلن الديمقراطيون، الثلاثاء، عن لائحتي اتهام ضد الرئيس دونالد ترامب.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على القضية، إن لائحتي الاتهام ستركزان على سوء استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس.
كما قالت "سي إن إن"، إن هناك اتهامًا ثالثًا حول عرقلة العدالة ما زال قيد المناقشة، وحذّرت مصادر الشبكة من أن لوائح الاتهام لا تزال قيد الإعداد.
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