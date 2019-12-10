ترامب يندد باتهامات الديموقراطيين سعيا لعزله

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أنه من المتوقع أن يعلن الديمقراطيون، الثلاثاء، عن لائحتي اتهام ضد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على القضية، إن لائحتي الاتهام ستركزان على سوء استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس.

كما قالت "سي إن إن"، إن هناك اتهامًا ثالثًا حول عرقلة العدالة ما زال قيد المناقشة، وحذّرت مصادر الشبكة من أن لوائح الاتهام لا تزال قيد الإعداد.