كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسيون يكشفون لـ"الخليج 365" حقيقة دخول أليات عسكرية للعراق.. ومخطط أمريكا لوقف المظاهرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبين عدد من المحللين السياسيين العراقيين، أن الإدارة الأمريكية تخطط لتنفيذ سيناريو قريبا في العراق، وفي الغالب سيكون عبارة عن حكومة إنقاذ دولية برعاية مجلس الأمن.
أسباب استعادة التواجد الأمريكي بالعراق
وقال الخبير العسكري العراقي الدكتور اللواء الدكتور محمد عاصم سنشل، أن التحرك العسكري الأمريكي تجاه العراق هو مكملا للتواجد الأمريكي، الذي لم يغادر العراق منذ احتلاله ولكنه قام بتقليص أعداده وآلياته.
وأوضح الخبير العسكري العراقي، أن دخول آليات جديدة هدفه وقف النزيف الدموي وإخراج الميليشيات الإيرانية والعمل على تحجيم المؤسسات الرئاسيه الثلاث في العراق وربما إحداث تغيير شامل في النظام القائم الذي اعترف المجتمع الدولي بأكمله بفشله وتمكينه ايران للتحكم في سيادة العراق والسيطره عليه كليا.
وذكر أن الإدارة الأمريكية أيقنت أن الثوار لن يغادروا ميدان الاعتصامات إلا باجتثاث المؤسسات الثلاث ومحاسبة كل الذين حكموا العراق بعد الاحتلال وكل السياسيين المفسدين وايقاف العمل والتعامل مع ما يسمى بالمرجعيه الشيعية، مشيرا إلى أن الأمر متعلق أيضا بالفراغ السياسي والأمني والانهيار الاقتصادي الذي عمل على تدميره كل من تناوب على رئاسة الحكومة العراقية.
نشاط أمريكي غامض بالعراق
على صعيد آخر، قال الصحفي العراقي مازن عبدالهادي، إن القواعد الأمريكية في العراق خلال حكومتي العبادي وعادل عبدالمهدي كانت عبارة عن جزر مغلقة يجهل العراقيون ما يدور فيها، كما يجهلون عددها الحقيقي وعدد القوات العسكرية المتوجدة فيها ولا المهام التي تقوم بها هذه القوات سواء في المناطق الغربية أو الشمالية.
حكومة إنقاذ دولية قريبا بالعراق
ونوه المحلل السياسي العراقي الدكتور عبدالكريم الوزان، أن أمريكا تسعى للحفاظ على مصالحها بالعراق، فلديها قواعد كبرى في العراق إلى جانب نشاط مكثف لجنودها على الحدود مع محافظة الأنبار، موضحا أن قصف مطار بغداد واستهداف القواعد الأمريكية وقبلها السفارة، جعلها تتحرك لحماية مصالحها.
وأوضح "الوزان"، في تصريحات خاصة إلي "الخليج 365"، أن أمريكا تخطط لتنفيذ سيناريو برعاية مجلس الأمن، ومن المتوقع أن يكون حكومة إنقاذ، من أجل حل الأزمة الراهنة ووقف قتل المزيد من المدنيين، ووضع حد لصراع المليشيات الإيرانية على السيطرة على الحكومة.
وأشار المحلل السياسي العراقي، إلى أن تصريحات دول عظمي مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا يؤكد على وجود سيناريو سينفذ قريبا، وهو لصالح الشعب العراقي من أجل التخلص من النفوذ الإيراني.