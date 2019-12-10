سياسيون يكشفون لـ"الخليج 365" حقيقة دخول أليات عسكرية للعراق.. ومخطط أمريكا لوقف المظاهرات



أسباب استعادة التواجد الأمريكي بالعراق

وقال الخبير العسكري العراقي الدكتور اللواء الدكتور محمد عاصم سنشل، أن التحرك العسكري الأمريكي تجاه العراق هو مكملا للتواجد الأمريكي، الذي لم يغادر العراق منذ احتلاله ولكنه قام بتقليص أعداده وآلياته.

وأضاف "سنشل"، في تصريحات خاصة إلي "الخليج 365"، الوحدات العسكرية الجديدة تختلف عن سابقتها في النوع والكم من حيث الوحدات المجهزه، وتهدف للتعامل مع الميليشات الإيرانية، التي فرضت سيطرتها على كل منافذ العراق؛ مما أقلق الجانب الأمريكي واعتبره خروجا عن النصوص المتفق عليها.

وبين عدد من المحللين السياسيين العراقيين، أن الإدارة الأمريكية تخطط لتنفيذ سيناريو قريبا في العراق، وفي الغالب سيكون عبارة عن حكومة إنقاذ دولية برعاية مجلس الأمن.

وأوضح الخبير العسكري العراقي، أن دخول آليات جديدة هدفه وقف النزيف الدموي وإخراج الميليشيات الإيرانية والعمل على تحجيم المؤسسات الرئاسيه الثلاث في العراق وربما إحداث تغيير شامل في النظام القائم الذي اعترف المجتمع الدولي بأكمله بفشله وتمكينه ايران للتحكم في سيادة العراق والسيطره عليه كليا.



وذكر أن الإدارة الأمريكية أيقنت أن الثوار لن يغادروا ميدان الاعتصامات إلا باجتثاث المؤسسات الثلاث ومحاسبة كل الذين حكموا العراق بعد الاحتلال وكل السياسيين المفسدين وايقاف العمل والتعامل مع ما يسمى بالمرجعيه الشيعية، مشيرا إلى أن الأمر متعلق أيضا بالفراغ السياسي والأمني والانهيار الاقتصادي الذي عمل على تدميره كل من تناوب على رئاسة الحكومة العراقية.



نشاط أمريكي غامض بالعراق

على صعيد آخر، قال الصحفي العراقي مازن عبدالهادي، إن القواعد الأمريكية في العراق خلال حكومتي العبادي وعادل عبدالمهدي كانت عبارة عن جزر مغلقة يجهل العراقيون ما يدور فيها، كما يجهلون عددها الحقيقي وعدد القوات العسكرية المتوجدة فيها ولا المهام التي تقوم بها هذه القوات سواء في المناطق الغربية أو الشمالية.

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وأشار "عبدالهادي"، في تصريحات خاصة إلي "الخليج 365"، إلى أن واشنطن تسعى لاستغلال الاضطرابات السياسية والاحتجاجات الشعبية لتوسيع دائرة تحركاتهم وتواجدهم العسكري والأمني في الخط الممتد من محافظة نينوى، مرورا بمحافظة صلاح الدين وصولا إلى محافظة الأنبار، حيث تتواجد فيها أكبر قاعدة أمريكية "عين الأسد"، وهي التي زارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي وزارها نائبه قبل أكثر من أسبوع.

وذكر الصحفي العراقي، أن المعطيات تتحدث عن نشاط أمريكي متواصل لكنه غامض لتدريب وتسليح مليشيات عشائرية في المناطق الغربية، رغم أن الإدارة الأمريكية لم تعلن رسميا عن إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى العراق.

حكومة إنقاذ دولية قريبا بالعراق

ونوه المحلل السياسي العراقي الدكتور عبدالكريم الوزان، أن أمريكا تسعى للحفاظ على مصالحها بالعراق، فلديها قواعد كبرى في العراق إلى جانب نشاط مكثف لجنودها على الحدود مع محافظة الأنبار، موضحا أن قصف مطار بغداد واستهداف القواعد الأمريكية وقبلها السفارة، جعلها تتحرك لحماية مصالحها.

وأوضح "الوزان"، في تصريحات خاصة إلي "الخليج 365"، أن أمريكا تخطط لتنفيذ سيناريو برعاية مجلس الأمن، ومن المتوقع أن يكون حكومة إنقاذ، من أجل حل الأزمة الراهنة ووقف قتل المزيد من المدنيين، ووضع حد لصراع المليشيات الإيرانية على السيطرة على الحكومة.

وأشار المحلل السياسي العراقي، إلى أن تصريحات دول عظمي مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا يؤكد على وجود سيناريو سينفذ قريبا، وهو لصالح الشعب العراقي من أجل التخلص من النفوذ الإيراني.