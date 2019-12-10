كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي ينوي رفض الاتفاق التركي الليبي بشأن الحدود البحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن نية رفضه الاتفاق الذي أبرمته تركيا مع ليبيا بشأن مناطق النفوذ في البحر المتوسط، وذلك حسب مسودة البيان.

وحسب المسودة فإن "مذكرة التفاهم تنتهك حقوق السيادة الخاصة بدول أخرى، ولا تتوافق مع القانون البحري، ولذلك لا يمكن لها أن تكون ذات تبعات قانونية بالنسبة للدول الأخرى"، حسبما جاء في المسودة.

وقعت تركيا الاتفاق مع ليبيا، بشأن الحدود البحرية، أواخر نوفمبر الماضي في أنقرة، وذلك دون موافقة دول أخرى على البحر المتوسط.

ويقسم الاتفاق المنطقة البحرية الموجودة جنوب جزيرة كريت اليونانية ومجموعة جزر دوديكانيسيا، التي يرجح وجود احتياطي غاز كبير بها.

وترى تركيا أن اليونان ليس لها حقوق في هذه المنطقة لأن الجزر مياه إقليمية ولا تمتلك جرفاً قارياً، في حين تنظر اليونان للموضوع بشكل مختلف.