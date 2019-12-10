كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البوسنة تبدأ في نقل المهاجرين من معسكر مؤقت في أحد الغابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت، اليوم الثلاثاء، سلطات البوسنة، التي ترضخ للضغوط الدولية، في نقل المهاجرين، من معسكر مؤقت في أحد الغابات إلى مأوى أكثر ملاءمة، كما ذكرت وكالة "رويترز".

بعد زيارة قام بها الأسبوع الماضي مبعوث أوروبي بارز لحقوق الإنسان وحث السلطات على إغلاق المعسكر على الفور، قررت البوسنة نقل المهاجرين من مخيم فوكجاك إلى مرافق بالقرب من العاصمة سراييفو.

تحت حماية الشرطة المكثفة، نقلت سبع حافلات المهاجرين واللاجئين إلى موقعهم الجديد. تم تقييد الوصول إلى المخيم بالنسبة لوسائل الإعلام ولم يسمح إلا لمسؤولي الصليب الأحمر.

وقالت نرمينا سيمالوفيتش، وزيرة الصحة والعمل في منطقة بيهاتش، إنه لم تقع أي حوادث وأن مخيم فوكجاك سيتم تفكيكه بالكامل اليوم الثلاثاء.

وقال ألي سيلجديتش، المتحدث باسم شرطة بيهاتش: "نتوقع أن يتم نقل جميع المهاجرين من فوكجاك اليوم وإغلاق المعسكر أخيرًا، لكن الأنشطة ما زالت مستمرة".

ومع ذلك، قال بعض الأشخاص الذين قاموا برحلات طويلة من آسيا والشرق الأوسط للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، إنهم لا يريدون إعادة تسكينهم بعيدًا عن الحدود الكرواتية.

شاهد مصور لوكالة "رويترز" بضع عشرات من المهاجرين يغادرون المخيم بمفردهم في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

يناضل نحو 600 مهاجر من أجل البقاء في فصل الشتاء القاسي البوسني في مخيم فوكجاك، وهو مكب نفايات سابق بالقرب من بلدة بيهاتش في شمال غرب البوسنة وعلى بعد 8 كيلومترات فقط من الحدود الكرواتية.

وحثت وكالات الإغاثة السلطات منذ فترة طويلة على إغلاق المخيم الذي يفتقر إلى المياه الجارية والكهرباء. تتناثر الغابة بالألغام الأرضية التي خلفتها حروب التسعينيات.

تكافح البوسنة للتعامل مع زيادة أعداد المهاجرين منذ أن أغلقت كرواتيا والمجر وسلوفينيا حدودها ضد الهجرة غير الرسمية. يأمل المهاجرون الوصول إلى أوروبا الغربية الغنية وإيجاد عمل.

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دخل أكثر من 50 ألف مهاجر البوسنة منذ العام 2018 والعديد منهم دخلوا أوروبا الغربية. لا يزال هناك حوالي 8 آلاف في البوسنة، معظمهم في منطقة بيهاتش، ويأملون في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ينام الكثيرون في الشوارع والمنازل المهجورة في مدينتي سراييفو وتوزلا، بمساعدة المتطوعين، لأن مخيمات المهاجرين المؤقتة في البوسنة مكتظة للغاية.

ومن جانب آخر، قررت فرنسا عدم تزويد ليبيا بستة من زوارق الدوريات لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بعد تحدٍ من جانب ثماني منظمات غير حكومية، انتقدت معاملة ليبيا للمهاجرين.

وتم الإعلان عن التبرع لأول مرة في فبراير من هذا العام، بعد اجتماع بين وزير القوات المسلحة الفرنسي فلورنس بارلي ورئيس الوزراء الليبي فايز السراج.

وكان من المقرر شراء القوارب شبه الصلبة، التي يبلغ طولها 12 مترًا من "سيلينجر" الفرنسية وتسليمها في وقت لاحق من هذا العام، عندما تعزز الأمن البحري ومكافحة الهجرة غير الشرعية في الدولة الواقعة شمال إفريقيا.

ومع ذلك في 2 ديسمبر، أبلغت وزارة الدفاع الفرنسية محكمة الاستئناف الإدارية في باريس، أن القوارب لن يتم نقلها إلى ليبيا بعد الطعن المقدم من المنظمات غير الحكومية.

وزودت شركة "سيلينجر" في السابق أكثر من 50 قاربًا بطول 3.8 إلى 12 مترًا إلى ليبيا بموجب عقد عام 2013، ولكن كانت القوارب الجديدة ستتبرع بها فرنسا، وكان يتعين عزل خفر السواحل الليبيين واستخدامهم لاعتراض المهاجرين غير الشرعيين.

وعارضت المنظمات غير الحكومية مثل منظمة أطباء بلا حدود، وسيميد، ومنظمة العفو الدولية، عملية نقل القوارب.

وقالت المنظمات غير الحكومية، إن "المهاجرين المعتقلين يوضعون في معسكرات الاعتقال؛ حيث يتم تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان بانتظام".

وأوضحت المحكمة الإدارية في باريس، أن نقل القوارب كان جزءًا من سلوك العلاقات الخارجية لفرنسا، وفي مايو رفضت طلب تعليق تسليم القوارب، وتم استئناف هذا الأمر وسحبت وزارة الدفاع أواخر الشهر الماضي قرارها بالتبرع بالسفن إلى ليبيا.