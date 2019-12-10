كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: إدارة "ترامب" تخطط لتأجيل التعريفات الجمركية ضد الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتخذ الولايات المتحدة والصين خطوات لتأجيل الجولة القادمة من التعريفات الأمريكية المقرر إجراؤها يوم الأحد، في سعيها لاتفاق لكبح جماح حرب تجارية مستعرة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الثلاثاء.

يقوم المفاوضون من أكبر اقتصادين في العالم "بوضع الأسس" لإدارة ترامب لتأجيل فرض رسوم بنسبة 15٪ على حوالي 160 مليار دولار من البضائع الصينية، حسب الصحيفة.

وكما قالت الصيفة، حاولت الولايات المتحدة والصين إنقاذ اتفاقية تجارية "المرحلة الأولى" المحتملة، وهي صفقة قد تتضمن مشتريات صينية للزراعة الأمريكية تم الإعلان عنها لأول مرة في أكتوبر. فشل الطرفان في توقيع اتفاق جزئي.

ساعدت الأخبار المتعلقة بالتأخير المحتمل للفروض - التي هددت بمزيد من الإضرار بالأعمال التجارية والمستهلكين في الولايات المتحدة - على إرسال العقود الآجلة للأسهم صعوديًا صباح الثلاثاء، حسب الصحيفة.

وكما ورد، ليس من الواضح إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة أن تكبح فرض هذه الجولة من التعريفات، والتي تستهدف السلع الاستهلاكية الصينية الصنع بما في ذلك الألعاب والهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والملابس.

لم يرد مكتب الممثل التجاري الأمريكي على الفور على طلب للتعليق، في حين رفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق.

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في وقت سابق من هذا الشهر، اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يمكن أن تنتظر حتى بعد العام 2020 لإبرام اتفاق تجاري مع الصين. وأضاف، أنه "ليس لديه موعد نهائي" للتوصل إلى اتفاق.

وقد قالت الصين يوم الاثنين، إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن وسط محادثات مكثفة قل فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين كما هو مقرر منتصف الشهر الحالي.

قال رن هونغ بين، مساعد وزير التجارة اليوم إن بكين تأمل في التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين في أسرع وقت.

وقال "بالنسبة لمحادثات التجارة الصينية الأمريكية والمفاوضات، نأمل أن يستطيع الطرفان، على أساس من المساواة والاحترام المتبادل، دفع المفاوضات قدما، مع الوضع في الاعتبار المصالح الأساسية لكل منهما للتوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف في أسرع وقت ممكن".

وتتفاوض الصين والولايات المتحدة على ما يطلق عليه "المرحلة واحد" من اتفاق يهدف لنزع فتيل النزاع التجاري القائمـ لكن لم يتضح إذا كان مثل هذا الاتفاق سَيُبرم في المدى القصير.

وتطالب الصين بإلغاء الرسوم الحالية التي تفرضها الولايات المتحدة على سلع بقيمة 375 مليار دولار تستوردها من الصين فضلا عن إلغاء الرسوم المقرر أن تفرض في 15 ديسمبر على بقية صادراتها إلى الولايات المتحدة والبالغة قيمتها 156 مليار دولار.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالتعهد بحد أدنى من المشتريات من المنتجات الزراعية الأمريكية وتنازلات أخرى خاصة بحقوق الملكية الفكرية وفتح أسواق الخدمات المالية في الصين.