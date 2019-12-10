أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 10/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الشرطة الفرنسية تستعد لاحتجاجات جديدة وسط الإضرابات

انضم عمال وموظفو المطار الفرنسيون وغيرهم الي الإضرابات في جميع أنحاء البلاد، اليوم الثلاثاء، حيث تضغط النقابات على الحكومة لإلغاء التغييرات في نظام التقاعد الوطني، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || سقوط قتلى باحتجاجات "عنيفة" في طرابلس اللبنانية

شهدت مدينة مدينة طرابلس شمالي لبنان، اليوم الثلاثا، احتجاجات عنيفة، حيث قام عدد من المتظاهرين برشق مبنى بلدية الميناء بالحجارة وتحطيم الزجاج التابع للمبنى، احتجاجا على مقتل شخصين نتيجة انهيار سقف في أحد المنازل. أخبار عالمية عاجلة اليوم || محكمة جزائرية تدين رئيسين سابقين بشأن قضايا فساد

أدين رئيسا وزراء جزائريان سابقان بتهم تتعلق بالفساد وحُكم عليهما بالسجن لفترات طويلة في محاكمة تاريخية.

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