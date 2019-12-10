بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من دجنبر، نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، في العاصمة الرباط، أمام البرلمان، من أجل دعوة الحكومة إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب.
وحضر الوقفة عدد من الحقوقيين، بالإضافة إلى أصحاب الأراضي السلاليات، رافعين شعارات تندد بالوضع الحقوقي في المملكة.
وقال أحد المشاركين في الوقفة إن” أصحاب الأراضي خائفون من أن يتم نهب اراضيهم من طرف المسؤولين”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “الفلاحين فقراء، ويعجزون عن شراء الحاجيات الضرورية لأبنائهم، كما يفتقرون إلى مراكز صحية للعلاج”.
كانت هذه تفاصيل خبر في وقفة احتجاجية.. فلاح: خائفون من نهب أراضينا من طرف مسؤولين.. نحن فقراء ونعجز عن شراء حاجيات أبنائنا – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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