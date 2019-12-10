هل ستتأجل مباراة الكلاسيكو مجددا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين، برشلونة وريال مدريد، قد تتعرض للتأجيل مجددا، بحسب ما أعلنت عنه شرطة إسبانيا.

ووفقا لبرنامج "لتشرينغيتو"، فإن الشرطة تعتقد أنها غير قادرة على ضمان سلامة الحافلة التي ستقل لاعبي ريال مدريد لملعب "كامب نو"، مشيرا إلى أن إدارة "الميرينغي"، تنتظر تعليمات الحكومة الإسبانية حول ما يجب القيام به في مثل هذه الحالات.

ويأتي هذا الهاجس الأمني، بعدما دعت منصة "تسونامي الديمقراطية"، المطالبة باستقلال إقليم كاتالونيا الواقع في شمال شرق إسبانيا، لتنظيم وقفة احتجاجية وفعاليات في محيط ملعب "كامب نو"، يوم 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع موقعة البارسا والريال.

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وأكدت المنصة في بيان نشرته اليوم، أن أكثر من 18 ألف شخص سجلوا أسماءهم عبر مختلف القنوات للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي ستبدأ في الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، أي قبل أربع ساعات من انطلاق المباراة المرتقبة.

وكانت السلطات الإسبانية قد رفضت إقامة مباراة الكلاسيكو التي تدخل ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتم تأجيلها إلى يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بسبب دعوات للتظاهر في نفس اليوم بشوارع المدينة، للتنديد بالأحكام الصادرة ضد زعماء إقليم كاتالونيا.

يذكر أن المحكمة العليا الإسبانية أصدرت مؤخرا حكمها بحبس 9 من زعماء إقليم كاتالونيا لفترات تتراوح ما بين 9 و13 عاما، بتهمة التحريض على التمرد بسبب دورهم في محاولة الإقليم الفاشلة للاستقلال عام 2017.